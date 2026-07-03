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Forbes визнав ДТЕК Ахметова найбільшим приватним інвестором України

14:14 03.07.2026 Пт
1 хв
Видання склало рейтинг Топ-20 приватних інвесторів у 2024-2025 роках
aimg Сергій Новіков
ДТЕК (фото: dtek.com)

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова очолила рейтинг Forbes Ukraine і стала найбільшим приватним інвестором України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Forbes.

Зазначається, що компанія ДТЕК посіла перше місце з капітальними інвестиціями в розмірі 57,5 млрд грн. Це на 80% більше, ніж в 2022-2023 роках.

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В рейтингу вказано, що наразі ключові проєкти ДТЕК це будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції та систем промислового накопичення енергії, а також відновлення зруйнованої росією інфраструктури.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни ДТЕК Ахметова інвестував в українську енергетику 2,4 млрд євро.

Як повідомлялось, раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів. Компанія отримала нагороду в номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" за проєкт "ПроВетеран".

Також ми писали, що ДТЕК активно адаптує інфраструктуру своїх шахт для ветеранів, аби кожен герой міг почуватися повноцінним учасником професійного життя.

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