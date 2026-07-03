Forbes визнав ДТЕК Ахметова найбільшим приватним інвестором України

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни ДТЕК Ахметова інвестував в українську енергетику 2,4 млрд євро.

Як повідомлялось, раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів. Компанія отримала нагороду в номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" за проєкт "ПроВетеран".

Також ми писали, що ДТЕК активно адаптує інфраструктуру своїх шахт для ветеранів, аби кожен герой міг почуватися повноцінним учасником професійного життя.