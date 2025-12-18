ua en ru
ДТЕК отримав нагороду за програму підтримки ветеранів

Україна, Четвер 18 грудня 2025 16:57
ДТЕК отримав нагороду за програму підтримки ветеранів Фото: ДТЕК отримав нагороду за програму підтримки ветеранів (hr-brand.com)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК отримала нагороду від премії "HR-бренд Україна" за свою програму підтримки ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення премії.

Зазначається, що ДТЕК отримав нагороду в номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" за проєкт "ПроВетеран".

В рамках цієї програми підтримки збільшено пакет медичних послуг для ветеранів, який значно розширює можливості страхового полісу порівняно із стандартним наповненням.

Окрім того, ДТЕК створює інклюзивні робочі місця та адаптує їх для ветеранів з інвалідністю, щоб у працівників були рівні можливості.

Також компанія отримала нагороду в номінації "Культурний код компанії" за проєкт "Код Енергії. Люди ДТЕК".

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

До того ж компанія ДТЕК перемогла в конкурсі HR PRO AWARDS в номінації "Реінтеграція ветеранів та ветеранок".

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова отримав дві нагороди на міжнародній премії AMEC Awards у Лондоні.

