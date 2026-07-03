Forbes признал ДТЭК Ахметова крупнейшим частным инвестором Украины

Напомним, с начала полномасштабной войны ДТЭК Ахметова инвестировала в украинскую энергетику 2,4 млрд евро.

Как сообщалось, ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов. Компания получила награду в номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни" за проект "ПроВетеран".

Также мы писали, что ДТЭК активно адаптирует инфраструктуру своих шахт для ветеранов, чтобы каждый герой мог чувствовать себя полноценным участником профессиональной жизни.