Forbes визнав ДТЕК Ахметова найбільшим приватним інвестором України
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова очолила рейтинг Forbes Ukraine і стала найбільшим приватним інвестором України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Forbes.
Зазначається, що компанія ДТЕК посіла перше місце з капітальними інвестиціями в розмірі 57,5 млрд грн. Це на 80% більше, ніж в 2022-2023 роках.
В рейтингу вказано, що наразі ключові проєкти ДТЕК це будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції та систем промислового накопичення енергії, а також відновлення зруйнованої росією інфраструктури.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни ДТЕК Ахметова інвестував в українську енергетику 2,4 млрд євро.
Як повідомлялось, раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів. Компанія отримала нагороду в номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" за проєкт "ПроВетеран".
Також ми писали, що ДТЕК активно адаптує інфраструктуру своїх шахт для ветеранів, аби кожен герой міг почуватися повноцінним учасником професійного життя.