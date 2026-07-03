Forbes визнав ДТЕК Ахметова найбільшим приватним інвестором України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Forbes.

Зазначається, що компанія ДТЕК посіла перше місце з капітальними інвестиціями в розмірі 57,5 млрд грн. Це на 80% більше, ніж в 2022-2023 роках.

Читайте також: Гендиректор ДТЕК Тімченко увійшов до топ-100 лідерів українського бізнесу

В рейтингу вказано, що наразі ключові проєкти ДТЕК це будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції та систем промислового накопичення енергії, а також відновлення зруйнованої росією інфраструктури.