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Forbes признал ДТЭК Ахметова крупнейшим частным инвестором Украины

14:14 03.07.2026 Пт
1 мин
Издание составило рейтинг Топ-20 частных инвесторов в 2024-2025 годах
aimg Сергей Новиков
Forbes признал ДТЭК Ахметова крупнейшим частным инвестором Украины ДТЭК (фото: dtek.com)
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Компания ДТЭК Рината Ахметова возглавила рейтинг Forbes Ukraine и стала крупнейшим частным инвестором Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Forbes.

Отмечается, что компания ДТЭК заняла первое место с капитальными инвестициями в размере 57,5 млрд грн. Это на 80% больше, чем в 2022-2023 годах.

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В рейтинге указано, что ключевые проекты ДТЭК это строительство второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции и систем промышленного накопления энергии, а также восстановление разрушенной россией инфраструктуры.

Напомним, с начала полномасштабной войны ДТЭК Ахметова инвестировала в украинскую энергетику 2,4 млрд евро.

Как сообщалось, ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов. Компания получила награду в номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни" за проект "ПроВетеран".

Также мы писали, что ДТЭК активно адаптирует инфраструктуру своих шахт для ветеранов, чтобы каждый герой мог чувствовать себя полноценным участником профессиональной жизни.

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