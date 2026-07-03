Forbes признал ДТЭК Ахметова крупнейшим частным инвестором Украины
Компания ДТЭК Рината Ахметова возглавила рейтинг Forbes Ukraine и стала крупнейшим частным инвестором Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Forbes.
Отмечается, что компания ДТЭК заняла первое место с капитальными инвестициями в размере 57,5 млрд грн. Это на 80% больше, чем в 2022-2023 годах.
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В рейтинге указано, что ключевые проекты ДТЭК это строительство второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции и систем промышленного накопления энергии, а также восстановление разрушенной россией инфраструктуры.
Напомним, с начала полномасштабной войны ДТЭК Ахметова инвестировала в украинскую энергетику 2,4 млрд евро.
Как сообщалось, ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов. Компания получила награду в номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни" за проект "ПроВетеран".
Также мы писали, что ДТЭК активно адаптирует инфраструктуру своих шахт для ветеранов, чтобы каждый герой мог чувствовать себя полноценным участником профессиональной жизни.