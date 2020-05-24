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За два месяца пандемии богатейшие люди мира стали богаче еще на 255 млрд долларов, - Forbes

Новости » Финансы     24.05.2020 - 10:58
За два месяца пандемии богатейшие люди мира стали богаче еще на 255 млрд долларов, - Forbes
Фото: долларовые купюры (РБК-Украина)

Больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг

Миллиардеры, входящие в список 25 богатейших людей мира, заработали суммарно 255 миллиарда долларов за два месяца пандемии коронавируса. Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая.

Об этом сообщает издание Forbes.

За этот период больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг - его состояние увеличилось на 31,4 млрд, до 86,5 млрд долларов.

Forbes отмечает, что за последне два месяца акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%, достигнув рекордных значений 22 мая. На этом фоне Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей, которое он занимал в апреле, на четвертое.

Немногим меньше заработал основатель и руководитель торговой онлайн-площадки Amazon Джефф Безос - 29,9 млрд долларов, увеличив состояние до 146,9 млрд долларов. Он является самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Отмечается, что в условиях пандемии, которая существенно ограничила работу физических ретейлеров, популярность торговых онлайн-площадок выросла. Это обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29% с марта.

Третью позицию занял глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 млрд долларов. После этого оно составляет 52,7 млрд долларов, а Амбани стал богатейшим человеком Азии.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира сейчас составляет около 1,5 триллиона долларов, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров.

Напомним, в январе президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy Бернар Арно и члены его семьи заняли первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

Также РБК-Украина писало, что состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году, они заработали 1,2 трлн долларов и их совокупное состояние достигло 5,9 трлн долларов.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Forbesденьгисостояние
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