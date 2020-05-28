ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Forbes склав рейтинг 100 найбагатших українців

Новини » Економіка     28.05.2020 - 15:52
Forbes склав рейтинг 100 найбагатших українців
Фото: Рінат Ахметов (footballua.tv)

Рейтинг очолює Рінат Ахметов зі статками 2,8 млрд доларів

Сукупні статки ста найбагатших українців у 2020 році становлять 31,4 млрд доларів. Серед ТОП-100 є вісім доларових мільярдерів.

Про це свідчать дані рейтингу, який український Forbes публікує вперше з 2016 року.

Перший рядок у рейтингу займає олігарх Рінат Ахметов, статки якого порівняно з 2013 роком скоротилися в шість разів до 2,8 млрд доларів.

Друге місце у списку найбагатших українців займає власник групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук зі статками в 1,4 млрд доларів. На третьому місці п'ятий президент України Петро Порошенко з 1,4 млрд доларів.

Всього в рейтингу вісім осіб із статками не нижче 1 млрд доларів. Двоє займають одну сходинку - подружжя Олександр та Галина Герега, співвласники мережі гіпермаркетів "Епіцентр". Замикає список мільярдерів Ігор Коломойський з оцінкою стану в 1 млрд доларів.

Поріг відсікання в рейтингу - 95 млн доларів. Номер 100 у списку отримав співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов.

Відзначимо, за даними Forbes, мільярдери, що входять в список 25 найбагатших людей світу, сумарно заробили 255 мільярдів доларів за два місяці пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, український олігарх Рінат Ахметов заявив, що дуже хоче повернутися в рідний Донецьк, проте це відбудеться не скоро або взагалі ніколи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Рінат АхметоврейтингМиллиардер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся