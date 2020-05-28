Forbes склав рейтинг 100 найбагатших українців

Фото: Рінат Ахметов (footballua.tv)

Рейтинг очолює Рінат Ахметов зі статками 2,8 млрд доларів

Сукупні статки ста найбагатших українців у 2020 році становлять 31,4 млрд доларів. Серед ТОП-100 є вісім доларових мільярдерів.

Про це свідчать дані рейтингу, який український Forbes публікує вперше з 2016 року.

Перший рядок у рейтингу займає олігарх Рінат Ахметов, статки якого порівняно з 2013 роком скоротилися в шість разів до 2,8 млрд доларів.

Друге місце у списку найбагатших українців займає власник групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук зі статками в 1,4 млрд доларів. На третьому місці п'ятий президент України Петро Порошенко з 1,4 млрд доларів.

Всього в рейтингу вісім осіб із статками не нижче 1 млрд доларів. Двоє займають одну сходинку - подружжя Олександр та Галина Герега, співвласники мережі гіпермаркетів "Епіцентр". Замикає список мільярдерів Ігор Коломойський з оцінкою стану в 1 млрд доларів.

Поріг відсікання в рейтингу - 95 млн доларів. Номер 100 у списку отримав співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов.

Відзначимо, за даними Forbes, мільярдери, що входять в список 25 найбагатших людей світу, сумарно заробили 255 мільярдів доларів за два місяці пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, український олігарх Рінат Ахметов заявив, що дуже хоче повернутися в рідний Донецьк, проте це відбудеться не скоро або взагалі ніколи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус