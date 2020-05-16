Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк

Фото: Ринат Ахметов (footballua.tv)

Самый богатый человек в Украине уже шесть лет не может приехать в Донецк

Украинский олигарх Ринат Ахметов очень хочет вернуться в родной Донецк. По его мнению, это произойдет не скоро или вообще не никогда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письменное интервью Ахметова "Радіо Свобода".

Ахметов заявил, что ему больно от того, что он уже шесть лет не был в своем родном Донецке.

"Что я не могу пройтись по родным улицам и поговорить с земляками. Что я не могу навестить родные могилы, не могу сходить на могилу отца", - сообщил он.

Ахметов выразил надежду, чтобы это все поскорее произошло.

"И, наверное, боюсь, что это не произойдет или произойдет не скоро", - добавил он.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраинские и пророссийские настроенными гражданами Украины - 15% украинцев.

Автор: Александр Белоус