Forbes назвав найдорожчі футбольні клуби: головні невдахи сезону - на 2 місці рейтингу

Мадридський "Реал" очолив рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу у 2025 році. Це вже четвертий рік поспіль, коли іспанський гранд займає першу сходинку в цьому престижному списку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
"Реал" став другим клубом у світі (серед усіх видів спорту), який подолав межу в один мільярд доларів доходу (до цього подібне досягнення вдалося лише одному клубу в будь-якому виді спорту - "Даллас Ковбойс" з НФЛ, які вперше подолали позначку в мільярд у 2021 році, а у 2023-му досягли доходу в 1,2 млрд доларів).
Цьогорічна оціночна вартість "вершкових" на 2% більша, ніж у 2024-му.
Успіх мадридців пояснюється перемогою в Лізі чемпіонів, оновленням стадіону "Сантьяго Бернабеу", а також потужними комерційними угодами та глобальною популярністю клубу.
На другому місці несподівано для багатьох опинився англійський "Манчестер Юнайтед" з оцінкою 6,6 млрд доларів та доходом у 834 млн доларів, незважаючи на відверто провальний сезон - 15-е місце у АПЛ і програш у фіналі Ліги Європи.
Третє місце посіла "Барселона" з вартістю 5,65 млрд доларів та доходом у 821 млн.
Разом 30 найдорожчих футбольних клубів світу оцінюються в понад 72 млрд доларів (в середньому - 2,4 млрд доларів за клуб, що на 5% більше, ніж у 2024 році, коли цей показник був 2,26 млрд доларів).
До списку увійшли 12 клубів з АПЛ, 4 - з італійської Серії А, 3 - з Ла Ліги, 2 - з Бундесліги, 1 - з Ліги 1, а також 8 клубів з МЛС (найвищу позицію - 15-е місце з вартістю 1,25 млрд доларів - посів "Лос-Анджелес", де граєукраїнський захисник Артем Смоляков, інтерв'ю з яким можна прочитати у нас на сайті).
Топ-30 найдорожчих клубів виглядає так:
Цей рейтинг підкреслює домінування європейських клубів, особливо з Іспанії та Англії, у світовому футболі, як за спортивними досягненнями, так і за фінансовими показниками.
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