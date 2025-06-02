Forbes назвав найдорожчі футбольні клуби: головні невдахи сезону - на 2 місці рейтингу

Рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу

"Реал" став другим клубом у світі (серед усіх видів спорту), який подолав межу в один мільярд доларів доходу (до цього подібне досягнення вдалося лише одному клубу в будь-якому виді спорту - "Даллас Ковбойс" з НФЛ, які вперше подолали позначку в мільярд у 2021 році, а у 2023-му досягли доходу в 1,2 млрд доларів).

Цьогорічна оціночна вартість "вершкових" на 2% більша, ніж у 2024-му.

Успіх мадридців пояснюється перемогою в Лізі чемпіонів, оновленням стадіону "Сантьяго Бернабеу", а також потужними комерційними угодами та глобальною популярністю клубу.

На другому місці несподівано для багатьох опинився англійський "Манчестер Юнайтед" з оцінкою 6,6 млрд доларів та доходом у 834 млн доларів, незважаючи на відверто провальний сезон - 15-е місце у АПЛ і програш у фіналі Ліги Європи.

Третє місце посіла "Барселона" з вартістю 5,65 млрд доларів та доходом у 821 млн.

Разом 30 найдорожчих футбольних клубів світу оцінюються в понад 72 млрд доларів (в середньому - 2,4 млрд доларів за клуб, що на 5% більше, ніж у 2024 році, коли цей показник був 2,26 млрд доларів).

До списку увійшли 12 клубів з АПЛ, 4 - з італійської Серії А, 3 - з Ла Ліги, 2 - з Бундесліги, 1 - з Ліги 1, а також 8 клубів з МЛС (найвищу позицію - 15-е місце з вартістю 1,25 млрд доларів - посів "Лос-Анджелес", де граєукраїнський захисник Артем Смоляков, інтерв'ю з яким можна прочитати у нас на сайті).

Топ-30 найдорожчих клубів виглядає так:

"Реал" (Мадрид) - 6,75 млрд доларів (дохід за рік: 1,13 млрд доларів) "Манчестер Юнайтед" - 6,6 млрд доларів (834 млн доларів) "Барселона - 5,65 млрд доларів (821 млн доларів) "Ліверпуль" - 5,4 млрд доларів (773 млн доларів) "Манчестер Сіті" - 5,3 млрд доларів (901 млн доларів) "Баварія" - 5,1 млрд доларів (827 млн доларів) ПСЖ - 4,6 млрд доларів (870 млн доларів) "Арсенал" - 3,4 млрд доларів (771 млн доларів) "Тоттенгем" - 3,3 млрд доларів (666 млн доларів) "Челсі" - 3,25 млрд доларів (591 млн доларів) "Ювентус" - 2,15 млрд доларів (389 млн доларів) "Боруссія" (Дортмунд) - 2,05 млрд доларів (555 млн доларів) "Атлетіко" (Мадрид) - 1,7 млрд доларів (442 млн доларів) "Мілан" - 1,5 млрд доларів (433 млн доларів) "Лос-Анджелес" - 1,25 млрд доларів (150 млн доларів) "Інтер" (Маямі) - 1,2 млрд доларів (180 млн доларів) "Інтернаціонале" - 1,15 млрд доларів (430 млн доларів) "Вест Гем" - 1,125 млрд доларів (349 млн доларів) "Ньюкасл Юнайтед" - 1,1 млрд доларів (403 млн доларів) "Лос-Анджелес Гелаксі" - 1 млрд доларів (95 млн доларів) "Атланта Юнайтед" - 900 млн доларів (105 млн доларів) "Астон Вілла" - 875 млн доларів (343 млн доларів) "Нью-Йорк Сіті" - 860 млн доларів (78 млн доларів) "Брайтон" - 850 млн доларів (280 млн доларів) "Фулгем" - 825 млн доларів (229 млн доларів) "Остін ФК" - 810 млн доларів (90 млн доларів) "Рома" - 800 млн доларів (273 млн доларів) "Сіетл Саундерс" - 790 млн доларів (83 млн доларів) "Крістал Пелас" - 785 млн доларів (221 млн доларів) "Ді Сі Юнайтед" - 785 млн доларів (90 млн доларів)

Цей рейтинг підкреслює домінування європейських клубів, особливо з Іспанії та Англії, у світовому футболі, як за спортивними досягненнями, так і за фінансовими показниками.