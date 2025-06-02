Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы: главные неудачники сезона - на 2 месте рейтинга

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

"Реал" стал вторым клубом в мире (среди всех видов спорта), который преодолел рубеж в один миллиард долларов дохода (до этого подобное достижение удалось лишь одному клубу в любом виде спорта - "Даллас Ковбойс" из НФЛ, которые впервые преодолели отметку в миллиард в 2021 году, а в 2023-м достигли дохода в 1,2 млрд долларов).

Нынешняя оценочная стоимость "сливочных" на 2% больше, чем в 2024-м.

Успех мадридцев объясняется победой в Лиге чемпионов, обновлением стадиона "Сантьяго Бернабеу", а также мощными коммерческими сделками и глобальной популярностью клуба.

На втором месте неожиданно для многих оказался английский "Манчестер Юнайтед" с оценкой 6,6 млрд долларов и доходом в 834 млн долларов, несмотря на откровенно провальный сезон - 15-е место в АПЛ и проигрыш в финале Лиги Европы.

Третье место заняла "Барселона" со стоимостью 5,65 млрд долларов и доходом в 821 млн.

Вместе 30 самых дорогих футбольных клубов мира оцениваются в более 72 млрд долларов (в среднем - 2,4 млрд долларов за клуб, что на 5% больше, чем в 2024 году, когда этот показатель был 2,26 млрд долларов).

В список вошли 12 клубов из АПЛ, 4 - из итальянской Серии А, 3 - из Ла Лиги, 2 - из Бундеслиги, 1 - из Лиги 1, а также 8 клубов из МЛС (самую высокую позицию - 15-е место со стоимостью 1,25 млрд долларов - занял "Лос-Анджелес", где играет украинский защитник Артем Смоляков, интервью с которым можно прочитать у нас на сайте).

Топ-30 самых дорогих клубов выглядит так:

"Реал" (Мадрид) - 6,75 млрд долларов (доход за год: 1,13 млрд долларов) "Манчестер Юнайтед" - 6,6 млрд долларов (834 млн долларов) "Барселона - 5,65 млрд долларов (821 млн долларов) "Ливерпуль" - 5,4 млрд долларов (773 млн долларов) "Манчестер Сити" - 5,3 млрд долларов (901 млн долларов) "Бавария" - 5,1 млрд долларов (827 млн долларов) ПСЖ - 4,6 млрд долларов (870 млн долларов) "Арсенал" - 3,4 млрд долларов (771 млн долларов) "Тоттенхэм" - 3,3 млрд долларов (666 млн долларов) "Челси" - 3,25 млрд долларов (591 млн долларов) "Ювентус" - 2,15 млрд долларов (389 млн долларов) "Боруссия" (Дортмунд) - 2,05 млрд долларов (555 млн долларов) "Атлетико" (Мадрид) - 1,7 млрд долларов (442 млн долларов) "Милан" - 1,5 млрд долларов (433 млн долларов) "Лос-Анджелес" - 1,25 млрд долларов (150 млн долларов) "Интер" (Майами) - 1,2 млрд долларов (180 млн долларов) "Интернационале" - 1,15 млрд долларов (430 млн долларов) "Вест Хэм" - 1,125 млрд долларов (349 млн долларов) "Ньюкасл Юнайтед" - 1,1 млрд долларов (403 млн долларов) "Лос-Анджелес Гэлакси" - 1 млрд долларов (95 млн долларов) "Атланта Юнайтед" - 900 млн долларов (105 млн долларов) "Астон Вилла" - 875 млн долларов (343 млн долларов) "Нью-Йорк Сити" - 860 млн долларов (78 млн долларов) "Брайтон" - 850 млн долларов (280 млн долларов) "Фулхэм" - 825 млн долларов (229 млн долларов) "Остин ФК" - 810 млн долларов (90 млн долларов) "Рома" - 800 млн долларов (273 млн долларов) "Сиэтл Саундерс" - 790 млн долларов (83 млн долларов) "Кристал Пэлас" - 785 млн долларов (221 млн долларов) "Ди Си Юнайтед" - 785 млн долларов (90 млн долларов)

Этот рейтинг подчеркивает доминирование европейских клубов, особенно из Испании и Англии, в мировом футболе, как по спортивным достижениям, так и по финансовым показателям.