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Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы: главные неудачники сезона - на 2 месте рейтинга

МЮ - один из самых дорогих клубов мира несмотря на провальный сезон (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Мадридский "Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2025 году. Это уже четвертый год подряд, когда испанский гранд занимает первую строчку в этом престижном списке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

"Реал" стал вторым клубом в мире (среди всех видов спорта), который преодолел рубеж в один миллиард долларов дохода (до этого подобное достижение удалось лишь одному клубу в любом виде спорта - "Даллас Ковбойс" из НФЛ, которые впервые преодолели отметку в миллиард в 2021 году, а в 2023-м достигли дохода в 1,2 млрд долларов).

Нынешняя оценочная стоимость "сливочных" на 2% больше, чем в 2024-м.

Успех мадридцев объясняется победой в Лиге чемпионов, обновлением стадиона "Сантьяго Бернабеу", а также мощными коммерческими сделками и глобальной популярностью клуба.

На втором месте неожиданно для многих оказался английский "Манчестер Юнайтед" с оценкой 6,6 млрд долларов и доходом в 834 млн долларов, несмотря на откровенно провальный сезон - 15-е место в АПЛ и проигрыш в финале Лиги Европы.

Третье место заняла "Барселона" со стоимостью 5,65 млрд долларов и доходом в 821 млн.

Вместе 30 самых дорогих футбольных клубов мира оцениваются в более 72 млрд долларов (в среднем - 2,4 млрд долларов за клуб, что на 5% больше, чем в 2024 году, когда этот показатель был 2,26 млрд долларов).

В список вошли 12 клубов из АПЛ, 4 - из итальянской Серии А, 3 - из Ла Лиги, 2 - из Бундеслиги, 1 - из Лиги 1, а также 8 клубов из МЛС (самую высокую позицию - 15-е место со стоимостью 1,25 млрд долларов - занял "Лос-Анджелес", где играет украинский защитник Артем Смоляков, интервью с которым можно прочитать у нас на сайте).

Топ-30 самых дорогих клубов выглядит так:

  1. "Реал" (Мадрид) - 6,75 млрд долларов (доход за год: 1,13 млрд долларов)
  2. "Манчестер Юнайтед" - 6,6 млрд долларов (834 млн долларов)
  3. "Барселона - 5,65 млрд долларов (821 млн долларов)
  4. "Ливерпуль" - 5,4 млрд долларов (773 млн долларов)
  5. "Манчестер Сити" - 5,3 млрд долларов (901 млн долларов)
  6. "Бавария" - 5,1 млрд долларов (827 млн долларов)
  7. ПСЖ - 4,6 млрд долларов (870 млн долларов)
  8. "Арсенал" - 3,4 млрд долларов (771 млн долларов)
  9. "Тоттенхэм" - 3,3 млрд долларов (666 млн долларов)
  10. "Челси" - 3,25 млрд долларов (591 млн долларов)
  11. "Ювентус" - 2,15 млрд долларов (389 млн долларов)
  12. "Боруссия" (Дортмунд) - 2,05 млрд долларов (555 млн долларов)
  13. "Атлетико" (Мадрид) - 1,7 млрд долларов (442 млн долларов)
  14. "Милан" - 1,5 млрд долларов (433 млн долларов)
  15. "Лос-Анджелес" - 1,25 млрд долларов (150 млн долларов)
  16. "Интер" (Майами) - 1,2 млрд долларов (180 млн долларов)
  17. "Интернационале" - 1,15 млрд долларов (430 млн долларов)
  18. "Вест Хэм" - 1,125 млрд долларов (349 млн долларов)
  19. "Ньюкасл Юнайтед" - 1,1 млрд долларов (403 млн долларов)
  20. "Лос-Анджелес Гэлакси" - 1 млрд долларов (95 млн долларов)
  21. "Атланта Юнайтед" - 900 млн долларов (105 млн долларов)
  22. "Астон Вилла" - 875 млн долларов (343 млн долларов)
  23. "Нью-Йорк Сити" - 860 млн долларов (78 млн долларов)
  24. "Брайтон" - 850 млн долларов (280 млн долларов)
  25. "Фулхэм" - 825 млн долларов (229 млн долларов)
  26. "Остин ФК" - 810 млн долларов (90 млн долларов)
  27. "Рома" - 800 млн долларов (273 млн долларов)
  28. "Сиэтл Саундерс" - 790 млн долларов (83 млн долларов)
  29. "Кристал Пэлас" - 785 млн долларов (221 млн долларов)
  30. "Ди Си Юнайтед" - 785 млн долларов (90 млн долларов)

Этот рейтинг подчеркивает доминирование европейских клубов, особенно из Испании и Англии, в мировом футболе, как по спортивным достижениям, так и по финансовым показателям.

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