Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы: главные неудачники сезона - на 2 месте рейтинга

Мадридский "Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2025 году. Это уже четвертый год подряд, когда испанский гранд занимает первую строчку в этом престижном списке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
"Реал" стал вторым клубом в мире (среди всех видов спорта), который преодолел рубеж в один миллиард долларов дохода (до этого подобное достижение удалось лишь одному клубу в любом виде спорта - "Даллас Ковбойс" из НФЛ, которые впервые преодолели отметку в миллиард в 2021 году, а в 2023-м достигли дохода в 1,2 млрд долларов).
Нынешняя оценочная стоимость "сливочных" на 2% больше, чем в 2024-м.
Успех мадридцев объясняется победой в Лиге чемпионов, обновлением стадиона "Сантьяго Бернабеу", а также мощными коммерческими сделками и глобальной популярностью клуба.
На втором месте неожиданно для многих оказался английский "Манчестер Юнайтед" с оценкой 6,6 млрд долларов и доходом в 834 млн долларов, несмотря на откровенно провальный сезон - 15-е место в АПЛ и проигрыш в финале Лиги Европы.
Третье место заняла "Барселона" со стоимостью 5,65 млрд долларов и доходом в 821 млн.
Вместе 30 самых дорогих футбольных клубов мира оцениваются в более 72 млрд долларов (в среднем - 2,4 млрд долларов за клуб, что на 5% больше, чем в 2024 году, когда этот показатель был 2,26 млрд долларов).
В список вошли 12 клубов из АПЛ, 4 - из итальянской Серии А, 3 - из Ла Лиги, 2 - из Бундеслиги, 1 - из Лиги 1, а также 8 клубов из МЛС (самую высокую позицию - 15-е место со стоимостью 1,25 млрд долларов - занял "Лос-Анджелес", где играет украинский защитник Артем Смоляков, интервью с которым можно прочитать у нас на сайте).
Топ-30 самых дорогих клубов выглядит так:
Этот рейтинг подчеркивает доминирование европейских клубов, особенно из Испании и Англии, в мировом футболе, как по спортивным достижениям, так и по финансовым показателям.
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