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ФОПы смогут подавать заявки на 8 тысяч гривен: Шмыгаль назвал дату

Автор: Александр Белоус

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники смогут подавать заявки на выплаты по 8 тысяч гривен с 19 апреля. Деньги получат только в "красной" зоне.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 14 апреля, которое транслировалось в Youtube.

"Уже с 19 апреля физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из красных карантинных зон могут посылать заявки на получение 8 тысяч гривен", - сказал он.

По его словам, заявки можно подавать через портал или и приложение "Дія".

Шмыгаль сообщил, что выплаты будут проведены "в те же самые сроки, как это было во время подготовки к зимнему локдауну".

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплат физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

Правительство также определило перечень предпринимателей, которые смогут получить помощь в размере 8 тысяч гривен. Выплаты получат только те, чей основной вид деятельности вошел в список.

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