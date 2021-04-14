ФОПи зможуть подавати заявки на 8 тисяч гривень: Шмигаль назвав дату

"Вже з 19 квітня фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з червоних карантинних зон можуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень", - сказав він.

За його словами, заявки можна подавати через портал або і додаток "Дія".

Шмигаль повідомив, що виплати будуть проведені "в ті ж самі терміни, як це було під час підготовки до зимового локдауну".