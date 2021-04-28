ФОПы и наемные работники начали получать карантинные 8 тысяч гривен

На счета физических лиц - предпринимателей (ФОПов) и наемных работников из "красных" зон поступили первые выплаты по 8 тысяч гривен . По состоянию на 28 апреля выплачено 200 млн гривен.

По данным пресс-службы, всего заявления подали более 300 тысяч и наемных работников. Таким образом, средства получили менее 10% от тех, кто подал заявки (25 тысяч).

В то же время министр экономики Игорь Петрашко отметил, что "дальше процесс будет ритмичным".

"Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в"красную" зону", - сказал министр.