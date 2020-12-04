ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ФОПы после акции под Радой идут маршем к Офису президента

Автор: РБК-Украина

После акции под Верховной радой Украины представители бизнеса идут маршем к Офису президента. Они требуют принять новый закон об упрощенном налогообложении малого и среднего бизнеса.

Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

На данный момент несколько тысяч протестующих ФОПов (физические лица-предприниматели) идут маршем от правительственного квартала к Офису президента через Европейскую площадь, Крещатик и Бессарабскую площадь.

Самые читаемые новости

Фото: марш ФОПов (РБК-Украина)

В то же время, как сообщает полиция Киева, на двух активных участников протеста под Верховной радой составили административные материалы за хулиганство. Также полиция отмечает, что акция сопровождалась словесными перепалками и небольшими стычками с протестующими, которые блокировали дорогу и вели себя агрессивно.

Напомним, 1 декабря под Верховной радой тоже проходили масштабные протесты ФОПов, которые сопровождались столкновениями с полицией. Они требовали, чтобы парламент полностью отменил введение кассовых аппаратов и пообещали, что акции будут бессрочными.

На фоне протестов Рада проголосовала за закон, которым отсрочили обязательное наличие кассовых аппаратов до 2022 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевпротестбизнесВерховная Рада