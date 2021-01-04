ФОПов первой группы освободили от уплаты ЕСВ до конца мая

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Физические лица - предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года освобождены от начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Соответствующая норма содержится в законе, который Верховная рада приняла 4 декабря 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Как отмечается в сообщении, ФОПы первой группы временно освобождаются от уплаты ЕСВ за периоды с 01 по 31 декабря 2020 года, с 01 по 31 января, с 01 по 28 февраля, с 01 по 31 марта, с 01 по 30 апреля и с 01 по 31 мая 2021 года за себя.

В соответствии с Налоговым кодексом, первая группа - физические лица - предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, физические лица - предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года освобождены от уплаты единого налога. Освобождение не применяется в случае нарушения такими ФОПами условий применения первой группы плательщиков единого налога.

Отметим, для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется.