ФОПів першої групи звільнили від сплати ЄСВ до кінця травня

Фото: гривня (прес-служба НБУ)

Фізичні особи - підприємці першої групи за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року звільнені від нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Відповідна норма міститься у законі, який Верховна рада ухвалила 4 грудня 2020 року

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС).

Як зазначається в повідомленні, ФОПи першої групи тимчасово звільняються від сплати ЄСВ за періоди з 01 по 31 грудня 2020 року, з 01 по 31 січня, з 01 по 28 лютого, з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 2021 року за себе.

Згідно з Податковим кодексом, перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичні особи - підприємці першої групи за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року звільнені від сплати єдиного податку. Звільнення не застосовується у разі порушення такими ФОПами умов застосування першої групи платників єдиного податку.

Відзначимо, для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2021 року скасовується обов’язковість ведення паперової книги обліку доходів. Реєстрація книги в контролюючих органах також скасовується.