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ФОПам возобновили услугу уплаты налогов в "Дие", - Минцифры

Фото: ФОПы могут уплатить налоги в "Дие" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

ФОПы снова могут платить налоги в приложении госуслуг "Дия". Услуга была временно недоступна в связи с началом войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"ФОП могут уплатить налоги в "Дие". Услуга снова доступна в приложении", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев.

"Совместно с Государственной налоговой службой удалось восстановить работу комплекса реестров, касающиеся налоговых услуг. Теперь ФОПы 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении "Дия", - отмечают в сообщении.

Как уплатить налоги ФЛП через"действие"

  • В приложении нажмите - услуги - налоги ФОП
  • Выберите - уплата налогов и сборов
  • Выберите налог и период, за который платите
  • Нажмите оплатить

Уплатить налоги можно онлайн, со своего смартфона и с любого места.

Напомним, в приложении "Дия" теперь можно слушать радиостанции онлайн.

Ранее мы сообщали, что в "Дие" уже появилось цифровое удостоверение е-Документ.

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ФОПДияВойна России против Украины