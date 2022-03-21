ФОПам возобновили услугу уплаты налогов в "Дие", - Минцифры

ФОПы снова могут платить налоги в приложении госуслуг "Дия". Услуга была временно недоступна в связи с началом войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
"ФОП могут уплатить налоги в "Дие". Услуга снова доступна в приложении", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев.
"Совместно с Государственной налоговой службой удалось восстановить работу комплекса реестров, касающиеся налоговых услуг. Теперь ФОПы 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении "Дия", - отмечают в сообщении.
Уплатить налоги можно онлайн, со своего смартфона и с любого места.
Напомним, в приложении "Дия" теперь можно слушать радиостанции онлайн.
Ранее мы сообщали, что в "Дие" уже появилось цифровое удостоверение е-Документ.