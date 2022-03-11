В "Дие" уже появилось цифровое удостоверение еДокумент. С "посланием" оккупантам
В приложении "Дия" появилось новое временное цифровое удостоверение еДокумент, который содержит информацию о личности. Такая услуга запущена для граждан, которые из-за войны остались без документов.
Об этом 11 марта сообщает РБК-Украина.
В удостоверении еДокумент содержится идентификационная информация о человеке, а также QR-код, с помощью которого можно подтвердить свою личность. Речь идет о паспортных данных, идентификационном коде, есть возможность добавить фото.
Как поясняли инициативу в правительстве, электронный документ поможет гражданам, которых война застала врасплох.
В оформлении странички цифрового документа в мобильном приложении "Дия" разработчики добавили уже всемирно известную фразу - ответ украинцев российским оккупантам.
Так, в подвижной строке указывается следующее: "Документ действует в военное время. Слава Украине! Русский военный корабель иди на**й!"
еДокумент появился в "Дие" (фото: скриншот)
Такой еДокумент будут признавать органы государственной власти, полиция, военные на блокпостах.
Услуга станет автоматически доступной для всех пользователей в "Дие" после обновления приложения.
Напомним, что украинцы через "Дию" смогут подать заявку на возмещение за уничтоженные дома из-за войны.
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