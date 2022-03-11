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В "Дие" уже появилось цифровое удостоверение еДокумент. С "посланием" оккупантам

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 07:11
В "Дие" уже появилось цифровое удостоверение еДокумент. С "посланием" оккупантам Фото: приложение "Дия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В приложении "Дия" появилось новое временное цифровое удостоверение еДокумент, который содержит информацию о личности. Такая услуга запущена для граждан, которые из-за войны остались без документов.

Об этом 11 марта сообщает РБК-Украина.

В удостоверении еДокумент содержится идентификационная информация о человеке, а также QR-код, с помощью которого можно подтвердить свою личность. Речь идет о паспортных данных, идентификационном коде, есть возможность добавить фото.

Как поясняли инициативу в правительстве, электронный документ поможет гражданам, которых война застала врасплох.

В оформлении странички цифрового документа в мобильном приложении "Дия" разработчики добавили уже всемирно известную фразу - ответ украинцев российским оккупантам.

Так, в подвижной строке указывается следующее: "Документ действует в военное время. Слава Украине! Русский военный корабель иди на**й!"

В &quot;Дие&quot; уже появилось цифровое удостоверение еДокумент. С &quot;посланием&quot; оккупантам

еДокумент появился в "Дие" (фото: скриншот)

Такой еДокумент будут признавать органы государственной власти, полиция, военные на блокпостах.

Услуга станет автоматически доступной для всех пользователей в "Дие" после обновления приложения.

Напомним, что украинцы через "Дию" смогут подать заявку на возмещение за уничтоженные дома из-за войны.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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