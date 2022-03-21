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ФОПам відновили послугу сплати податків в "Дії", - Мінцифри

Фото: ФОПи можуть сплатити податки в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

ФОПи знову можуть сплачувати податки в застосунку держпослуг "Дія". Послуга була тимчасово недоступна у зв'язку з початком війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

"ФОП можуть сплатити податки в "Дії". Послуга знову доступна в застосунку", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що від початку повномасштабного російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців.

"Спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг. Тепер ФОПи 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку "Дія", - зазначають у повідомленні.

Як сплатити податки ФОП через "Дію"

  • У застосунку натисніть - Послуги - Податки ФОП
  • Виберіть - Сплата податків та зборів
  • Оберіть податок та період, за який сплачуєте
  • Натисніть - Сплатити

Сплатити податки можна онлайн, зі свого смартфона та з будь-якого місця.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" відтепер можна слухати радіостанції онлайн.

Раніше ми повідомляли, що у Дії вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент.

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ФОПДіяВійна Росії проти України