ФОПам відновили послугу сплати податків в "Дії", - Мінцифри

ФОПи знову можуть сплачувати податки в застосунку держпослуг "Дія". Послуга була тимчасово недоступна у зв'язку з початком війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.
"ФОП можуть сплатити податки в "Дії". Послуга знову доступна в застосунку", - йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що від початку повномасштабного російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців.
"Спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг. Тепер ФОПи 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку "Дія", - зазначають у повідомленні.
Сплатити податки можна онлайн, зі свого смартфона та з будь-якого місця.
Нагадаємо, у застосунку "Дія" відтепер можна слухати радіостанції онлайн.
Раніше ми повідомляли, що у Дії вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент.