ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності

Міністерство фінансів України затвердило нові форми податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.
За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному.
Податкові агенти - юридичні особи (крім ФОП і осіб з незалежною професійною діяльністю) - подадуть звіт за липень 2026 року.
ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок з розбивкою показників за місяцями кварталу.
До 1 серпня ФОПи та "незалежники" ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою - квартальна поки що не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі розрахунки за квітень - червень 2026 року.
Дублювати звітність не потрібно:
До 10 серпня потрібно прозвітувати вже за 2 квартал 2026 року.
Розрахунок, як і раніше, подається лише тоді, коли у звітному періоді нараховувалися або виплачувалися доходи фізичним особам.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 липня 2026 в Україні змінився порядок зарахування військового збору.
Усі кошти тепер спрямовуються до спецфонду держбюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, а Держказначейство відкрило нові бюджетні рахунки.
Також від 1 січня 2026 для ФОПів 1 і 2 груп діють нові ставки єдиного податку та військового збору.