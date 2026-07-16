ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності

Що змінюється

За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному.

Податкові агенти - юридичні особи (крім ФОП і осіб з незалежною професійною діяльністю) - подадуть звіт за липень 2026 року.

ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок з розбивкою показників за місяцями кварталу.

Що з попередніми звітами

До 1 серпня ФОПи та "незалежники" ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою - квартальна поки що не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі розрахунки за квітень - червень 2026 року.

Дублювати звітність не потрібно:

Якщо розрахунки за всі місяці кварталу вже подані за місячною формою, повторно після переходу на квартальну форму нічого подавати не треба.

Якщо ж звітність за місячною формою подана не за всі місяці кварталу, квартальний розрахунок потрібно буде подати лише за ті місяці, за які ще не звітувалися.

Строки

До 10 серпня потрібно прозвітувати вже за 2 квартал 2026 року.

Розрахунок, як і раніше, подається лише тоді, коли у звітному періоді нараховувалися або виплачувалися доходи фізичним особам.