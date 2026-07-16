ФОПам приготовиться. С 1 августа действуют новые правила подачи отчетности

Что меняется

По новым формам будут отчитываться две категории плательщиков, но по-разному.

Налоговые агенты – юридические лица (кроме ФОП и лиц с независимой профессиональной деятельностью) – подадут отчет за июль 2026 года.

ФОПы и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, перейдут на квартальный расчет с разбивкой показателей по месяцам квартала.

Что с предварительными отчетами

До 1 августа ФОПы и "независимые" еще могут подавать расчет по действующей месячной форме - квартальная пока не применяется. В настоящее время ГНС принимает и прорабатывает такие расчеты за апрель - июнь 2026 года.

Дублировать отчетность не нужно:

Если расчеты за все месяцы квартала уже поданы по месячной форме, повторно после перехода на квартальную форму ничего подавать не следует.

Если же отчетность по месячной форме подана не за все месяцы квартала, квартальный расчет нужно будет подать только за месяцы, за которые еще не отчитывались.

Сроки

До 10 августа нужно отчитаться уже за 2 квартал 2026 года.

Расчет по-прежнему подается только тогда, когда в отчетном периоде начислялись или выплачивались доходы физическим лицам.