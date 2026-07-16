ФОПам приготовиться. С 1 августа действуют новые правила подачи отчетности

Министерство финансов Украины утвердило новые формы налогового расчета по НДФО, военному сбору и единому взносу, а также обновило порядок их заполнения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.
По новым формам будут отчитываться две категории плательщиков, но по-разному.
Налоговые агенты – юридические лица (кроме ФОП и лиц с независимой профессиональной деятельностью) – подадут отчет за июль 2026 года.
ФОПы и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, перейдут на квартальный расчет с разбивкой показателей по месяцам квартала.
До 1 августа ФОПы и "независимые" еще могут подавать расчет по действующей месячной форме - квартальная пока не применяется. В настоящее время ГНС принимает и прорабатывает такие расчеты за апрель - июнь 2026 года.
Дублировать отчетность не нужно:
До 10 августа нужно отчитаться уже за 2 квартал 2026 года.
Расчет по-прежнему подается только тогда, когда в отчетном периоде начислялись или выплачивались доходы физическим лицам.
Ранее РБК-Украина писала, чтос 1 июля 2026 в Украине изменился порядок зачисления военного сбора.
Все средства теперь направляются в спецфонд госбюджета на денежное довольствие военнослужащих, а Госказначейство открыло новые бюджетные счета.
Также с 1 января 2026 для ФОП 1 и 2 групп действуют новые ставки единого налога и военного сбора.