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ФОПам отменят штрафы за отсутствие кассовых аппаратов: на какой срок

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 10:09
ФОПам отменят штрафы за отсутствие кассовых аппаратов: на какой срок Фото: ФОПам отменят штрафы за отсутствие кассовых аппаратов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

ФОПам не будут начислять штрафы за отсутствие кассовых аппаратов в январе, из-за сбоев в работе системы программных РРО. В общем до конца года штрафы могут уменьшить на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева в интервью УНИАН.

"Никакой проверки ФОПов в январе относительно не выпуска чеков не было. Поэтому штрафы не начислены за январь. Для того, чтобы снять любые вопросы, мы отменим вообще штрафы за январь", - пояснил Гетьманцев.

По его словам, штрафы могут быть отменены в феврале-марте, когда парламент сможет поставить этот вопрос на голосование.

"Буду просить депутатов проголосовать за это...И как раз позиция отменить штрафы за январь у меня есть. И есть позиция существенно уменьшить на 90% штрафы на весь год для тех, кто установил РРО", - резюмировал Гетманцев.

Напомним, Верховная рада планирует одобрить закон об отмене штрафов для ФОПов, которые не установили кассовые аппараты.

Добавим, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и / или программные регистраторы расчетных операций.

Отметим, за нарушение ФОПам предусмотрен штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.

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ФОП Кассовые аппараты
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