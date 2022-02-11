ФОПам скасують штрафи за відсутність касових апаратів: на який термін

ФОПам не нараховуватимуть штрафи за відсутність касових апаратів у січні, через збої в роботі системи програмних РРО. Загалом до кінця року штрафи можуть зменшити на 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в інтерв'ю УНІАН.

"Жодної перевірки ФОПів в січні щодо не видання чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, аби зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень", - пояснив Гетьманцев.

За його словами, штрафи можуть бути скасовані в лютому-березні, коли парламент зможе поставити це питання на голосування.

"Буду просити депутатів проголосувати за це...І як раз позиція скасувати штрафи за січень у мене є. І є позиція суттєво зменшити на 90% штрафи на увесь рік для тих, хто встановив РРО", - резюмував Гетьманцев.