ФОПам скасують штрафи за відсутність касових апаратів: на який термін
ФОПам не нараховуватимуть штрафи за відсутність касових апаратів у січні, через збої в роботі системи програмних РРО. Загалом до кінця року штрафи можуть зменшити на 90%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в інтерв'ю УНІАН.
"Жодної перевірки ФОПів в січні щодо не видання чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, аби зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень", - пояснив Гетьманцев.
За його словами, штрафи можуть бути скасовані в лютому-березні, коли парламент зможе поставити це питання на голосування.
"Буду просити депутатів проголосувати за це...І як раз позиція скасувати штрафи за січень у мене є. І є позиція суттєво зменшити на 90% штрафи на увесь рік для тих, хто встановив РРО", - резюмував Гетьманцев.
Нагадаємо, Верховна рада планує схвалити закон про скасування штрафів для ФОПів, які не встановили касові апарати.
Додамо, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, зобов'язані застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та / або програмні реєстратори розрахункових операцій.
Зазначимо, за порушення ФОПам передбачено штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.