ФОПам більше не доведеться рахувати доходи вручну: що змінив ПриватБанк

ПриватБанк запустив у мобільному застосунку ''Приват24 для бізнесу'' новий віджет ''Контроль лімітів''. Він автоматично розраховує дохід ФОПу та допомагає контролювати дотримання річного ліміту відповідно до групи оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку .

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ПриватБанк запустив у ''Приват24 для бізнесу'' віджет '' Контроль лімітів '' для ФОПів.

'' для ФОПів. Система автоматично розраховує дохід підприємця та визначає відповідний ліміт залежно від групи оподаткування.

підприємця та визначає відповідний ліміт залежно від групи оподаткування. З розрахунку виключаються операції, які не вважаються доходом , зокрема перекази між власними рахунками, повернення депозитів і кредитні кошти.

, зокрема перекази між власними рахунками, повернення депозитів і кредитні кошти. ФОПи можуть додавати доходи, отримані поза рахунками ПриватБанку , наприклад готівкові надходження.

, наприклад готівкові надходження. Для ФОПів 3-ї групи доступний вибір звітного періоду – квартал, 6 або 9 місяців.

Система самостійно аналізує фінансові операції та відокремлює надходження, які враховуються як дохід від операцій, що не потрібно включати до розрахунку. Це має допомогти ФОПам уникати ручних підрахунків і помилок під час контролю ліміту.

Зокрема, віджет автоматично підраховує надходження на поточний рахунок ФОПу з урахуванням комісій еквайрингу. Водночас із розрахунку виключаються операції, які не вважаються доходом відповідно до законодавства, зокрема перекази між власними рахунками, повернення депозитів і кредитні кошти.

До системи також можна вручну додавати доходи, отримані поза рахунками ПриватБанку, наприклад готівкові надходження. Це дає змогу враховувати їх під час загального розрахунку.

Групу оподаткування система визначає автоматично через сервіс ''Електронна звітність'' та підтягує відповідний граничний ліміт. За потреби ці параметри можна змінити вручну.

Для ФОПів третьої групи доступний вибір звітного періоду – перший квартал, шість або дев’ять місяців. Це можна використовувати для розрахунку та фіксації доходу під час підготовки і подання податкової звітності.

Щоб скористатися функцією, потрібно оновити ''Приват24 для бізнесу'' до останньої версії. Віджет доступний у розділі ''Аналітика''. Перейти до нього можна через картку рахунку на головному екрані, натиснувши ''⋮'' та обравши ''Аналітика'', або через меню ''Виписка'' – ''Аналітика'' – ''Контроль лімітів''.

У ПриватБанку зазначають, що новий інструмент має спростити для малого та середнього бізнесу контроль податкових показників і зробити цей процес автоматизованим.