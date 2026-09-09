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ФОПам больше не придется считать доходы вручную: что изменил ПриватБанк

14:35 09.09.2026 Ср
2 мин
Предпринимателям стал доступен автоматический контроль лимитов в ''Приват24 для бизнеса''
aimg Анастасия Мацепа
ФОПам больше не придется считать доходы вручную: что изменил ПриватБанк Фото: ПриватБанк запустил новый инструмент для контроля доходов ФЛП (РБК-Украина)
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ПриватБанк запустил в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" новый виджет "Контроль лимитов". Он автоматически рассчитывает доход ФОП и помогает контролировать соблюдение годового лимита в соответствии с группой налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Главное:

  • ПриватБанк запустил в ''Приват24 для бизнеса'' виджет '' Контроль лимитов '' для ФОП.
  • Система автоматически рассчитывает доход предпринимателя и определяет соответствующий предел в зависимости от группы налогообложения.
  • Из расчета исключаются операции, не считающиеся доходом, в том числе переводы между собственными счетами, возврат депозитов и кредитные средства.
  • ФЛПы могут добавлять доходы, полученные вне счетов ПриватБанка , например наличные поступления.
  • Для ФОП 3-й группы доступен в выбор отчетного периода – квартал, 6 или 9 месяцев.

Система самостоятельно анализирует финансовые операции и отделяет поступления, которые учитываются как доход от операций, которые не должны включаться в расчет. Это должно помочь ФОП избегать ручных подсчетов и ошибок при контроле лимита.

В частности, виджет автоматически подсчитывает поступление на текущий счет ФЛП с учетом комиссий эквайринга. В то же время из расчета исключаются операции, которые не считаются доходом в соответствии с законодательством, в частности, переводы между собственными счетами, возврат депозитов и кредитные средства.

В систему также можно вручную добавлять доходы, полученные вне счетов ПриватБанка, например наличные поступления. Это позволяет учитывать их при общем расчете.

Группу налогообложения система определяет автоматически через сервис ''Электронная отчетность'' и подтягивает соответствующий предельный лимит. При необходимости эти параметры можно изменить вручную.

Для ФОП третьей группы доступен выбор отчетного периода – первый квартал, шесть или девять месяцев. Это можно использовать для расчета и фиксации дохода при подготовке и представлении налоговой отчетности.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно обновить ''Приват24 для бизнеса'' до последней версии. Виджет доступен в разделе ''Аналитика''. Перейти к нему можно через карту счета на главном экране, нажав ''⋮'' и выбрав ''Аналитика'', или через меню ''Выписка'' – ''Аналитика'' – ''Контроль лимитов''.

В ПриватБанке отмечают, что новый инструмент должен упростить для малого и среднего бизнеса контроль налоговых показателей и сделать этот процесс автоматизированным.

Напомним, ПриватБанк добавил в единственное приложение "Приват24" новый сервис . Теперь предприниматели смогут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами прямо со смартфона.

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