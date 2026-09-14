ФОП платять ЄСВ роками, але ризикують отримати малу пенсію: роз'яснення ПФУ

Підприємці звикли самостійно контролювати податки й фінанси свого бізнесу, але про майбутню пенсію часто згадують лише ближче до похилого віку. Виявляється, роки роботи самі по собі ще нічого не гарантують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Для фізичних осіб-підприємців діють ті самі правила, що і для найманих працівників. Розмір пенсії залежить від страхового стажу та суми, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок.
Окремо варто підтвердити стаж за періоди до 2004 року - для цього можуть знадобитися документи.
Пенсію обраховують за формулою, яка враховує середню зарплату в Україні, індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу.
У спрощеному вигляді формула виглядає так: пенсія дорівнює середній зарплаті по країні, помноженій на індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт страхового стажу.
Тобто для ФОП важливо не тільки не втрачати місяці стажу, а й звертати увагу на суму внесків.
Більшість підприємців платять ЄСВ із мінімальної бази. Це виконує формальну вимогу щодо внеску, але водночас формує невисокий рівень доходу для розрахунку пенсії.
Тому навіть тривалий страховий стаж сам по собі не гарантує великої пенсії. Якщо роками внески надходили лише з мінімальної бази, майбутні виплати можуть бути суттєво обмеженими.
Для ФОП варто розділяти два різні показники - кількість років стажу та розмір доходу, з якого сплачувалися внески. Обидва впливають на розмір майбутньої пенсії.
Нагадаємо, Кабінет міністрів розробляє законопроєкт про захист пенсіонерів під час примусового стягнення боргів.
Виплату хочуть гарантувати на рівні прожиткового мінімуму - зараз це дві тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять гривень, які не можна забирати навіть за наявності боргу.
Нагадаємо, Пенсійний фонд не завжди має право вимагати повернення переплаченої пенсії - юристи пояснюють, що стягнути гроші можна лише за зловживання або подання недостовірних даних самим пенсіонером.
Якщо ж помилки припустився сам фонд, людина спершу може вимагати офіційне рішення про переплату та детальний розрахунок боргу.