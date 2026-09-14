RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

ФОП платят ЕСВ годами, но рискуют получить малую пенсию: разъяснение ПФУ

06:30 14.09.2026 Пн
3 мин
Пенсия ФЛП зависит не только от лет работы
aimg Елена Чупровская
Фото: Почему многолетний стаж ФОП не гарантирует достойную пенсию (Getty Images)

Предприниматели привыкли самостоятельно контролировать налоги и финансы своего бизнеса, но о предстоящей пенсии часто вспоминают лишь ближе к престарелым. Оказывается, годы работы сами по себе ничего не гарантируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

От чего зависит будущая пенсия

Для физических лиц-предпринимателей действуют те же правила, что и для наемных работников. Размер пенсии зависит от страхового стажа и суммы, из которой уплачивался единый социальный взнос.

  • Пенсионный возраст. Право на пенсию по возрасту возникает с 60 лет, если есть необходимый страховой стаж.
  • Страховой стаж. К нему относят месяцы, за которые ФОП уплатил взнос не менее минимального размера.
  • Сумма взносов. Чем выше база начисления ЕСВ, тем выше индивидуальный коэффициент заработка и, соответственно, будущая пенсия.

Отдельно следует подтвердить стаж за периоды до 2004 года - для этого могут понадобиться документы.

Как считается формула пенсии

Пенсию рассчитывают по формуле, учитывающей среднюю зарплату в Украине, индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа.

В упрощенном виде формула выглядит так: пенсия равняется средней зарплате по стране, умноженной на индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.

  • Средняя зарплата по стране - одна из базовых величин расчета.
  • Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает соотношение дохода, с которого платились взносы, к средней зарплате.
  • Коэффициент страхового стажа зависит от количества лет уплаты взносов.

То есть для ФОП важно не только не терять месяцы стажа, но и обращать внимание на сумму взносов.

Как влияет уплата ЕСВ на будущую пенсию

Большинство предпринимателей платят ЕСВ из минимальной базы. Это выполняет формальное требование взноса, но в то же время формирует невысокий уровень дохода для расчета пенсии.

Поэтому даже длительный страховой стаж сам по себе не гарантирует большую пенсию. Если годами взносы поступали только с минимальной базы, то предстоящие выплаты могут быть существенно ограничены.

Для ФОП следует разделять два разных показателя - количество лет стажа и размер дохода, с которого уплачивались взносы. Оба влияют на размер будущей пенсии.

Напомним, Кабинет министров разрабатывает законопроект о защите пенсионеров во время принудительного взыскания долгов.

Выплату хотят гарантировать на уровне прожиточного минимума - сейчас это две тысячи пятьсот девяносто пять гривен, которые нельзя забирать даже при наличии долга.

Напомним, Пенсионный фонд не всегда имеет право требовать возврата переплаченной пенсии - юристы объясняют, что взыскать деньги можно только за злоупотребление или предоставление недостоверных данных самим пенсионером.

Если же ошибку допустил сам фонд, человек сначала может потребовать официальное решение о переплате и детальном расчете долга.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПенсииПенсионная реформаПенсионеры