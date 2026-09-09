Пенсія прийшла з "переплатою": юрист пояснив, чи потрібно повертати гроші ПФУ

Пенсійний фонд нерідко вимагає від людей повернути "зайву" пенсію, хоча помилку в розрахунках часом припускається сам фонд. Та мало хто знає, що повертати її не обов'язково.

Про це РБК-Україна розповіла юристка з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона.

Коли ПФУ дійсно може вимагати повернення грошей

За її словами, сам факт того, що Пенсійний фонд виявив помилку у власних розрахунках, ще не означає, що людина автоматично зобов'язана повернути отримані кошти.

Згідно зі статтею 50 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", стягнути з пенсіонера можна лише ті суми, які були виплачені надміру через його зловживання або подання недостовірних даних. Закон також передбачає механізм повернення таких коштів, зокрема через утримання з пенсії.

Важливо встановити причину

Юристка наголошує, що для вирішення питання принципово важливо встановити причину переплати. Якщо людина подала достовірні документи й нічого не приховувала, а пенсію неправильно нарахував сам Фонд через технічну чи арифметичну помилку, ситуація докорінно змінюється.

У такому випадку ПФУ не може просто заявити, що гроші треба повернути. Спершу потрібно обґрунтувати правову підставу для стягнення та з'ясувати, з чиєї вини виникла переплата.

"Помилка органу, який здійснює пенсійні виплати, та недобросовісна поведінка пенсіонера - це юридично різні ситуації", - пояснює Альона Чмона.

За словами юристки, вимогу ПФУ варто оцінювати не лише за сумою боргу, а й з погляду законності підстав для стягнення. Адже людина не повинна відповідати за те, що державний орган неправильно виконав свою роботу.

Що робити, якщо прийшла вимога повернути гроші

Юристка розповідає, що траплялися випадки, коли після повідомлення про нібито наявну переплату людина зверталася до Фонду за розрахунком - і виявлялося, що жодного рішення про переплату немає, і самої переплати теж.

Тому насамперед варто вимагати від ПФУ:

офіційне рішення про визначення переплати;

детальний розрахунок суми;

документи, на підставі яких визначено розмір боргу.

"Якщо ПФУ вимагає повернути "зайву" пенсію - спочатку просіть документи, а вже потім приймайте рішення, що з цим робити", - радить юристка.

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