ФОП платят ЕСВ годами, но рискуют получить малую пенсию: разъяснение ПФУ

Предприниматели привыкли самостоятельно контролировать налоги и финансы своего бизнеса, но о предстоящей пенсии часто вспоминают лишь ближе к престарелым. Оказывается, годы работы сами по себе ничего не гарантируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

От чего зависит будущая пенсия

Для физических лиц-предпринимателей действуют те же правила, что и для наемных работников. Размер пенсии зависит от страхового стажа и суммы, из которой уплачивался единый социальный взнос.

Пенсионный возраст. Право на пенсию по возрасту возникает с 60 лет, если есть необходимый страховой стаж.

Страховой стаж. К нему относят месяцы, за которые ФОП уплатил взнос не менее минимального размера.

Сумма взносов. Чем выше база начисления ЕСВ, тем выше индивидуальный коэффициент заработка и, соответственно, будущая пенсия.

Отдельно следует подтвердить стаж за периоды до 2004 года - для этого могут понадобиться документы.

Как считается формула пенсии

Пенсию рассчитывают по формуле, учитывающей среднюю зарплату в Украине, индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа.

В упрощенном виде формула выглядит так: пенсия равняется средней зарплате по стране, умноженной на индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.

Средняя зарплата по стране - одна из базовых величин расчета.

Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает соотношение дохода, с которого платились взносы, к средней зарплате.

Коэффициент страхового стажа зависит от количества лет уплаты взносов.

То есть для ФОП важно не только не терять месяцы стажа, но и обращать внимание на сумму взносов.

Как влияет уплата ЕСВ на будущую пенсию

Большинство предпринимателей платят ЕСВ из минимальной базы. Это выполняет формальное требование взноса, но в то же время формирует невысокий уровень дохода для расчета пенсии.

Поэтому даже длительный страховой стаж сам по себе не гарантирует большую пенсию. Если годами взносы поступали только с минимальной базы, то предстоящие выплаты могут быть существенно ограничены.

Для ФОП следует разделять два разных показателя - количество лет стажа и размер дохода, с которого уплачивались взносы. Оба влияют на размер будущей пенсии.

Напомним, Кабинет министров разрабатывает законопроект о защите пенсионеров во время принудительного взыскания долгов.

Выплату хотят гарантировать на уровне прожиточного минимума - сейчас это две тысячи пятьсот девяносто пять гривен, которые нельзя забирать даже при наличии долга.