ФОП платят ЕСВ годами, но рискуют получить малую пенсию: разъяснение ПФУ
Предприниматели привыкли самостоятельно контролировать налоги и финансы своего бизнеса, но о предстоящей пенсии часто вспоминают лишь ближе к престарелым. Оказывается, годы работы сами по себе ничего не гарантируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
От чего зависит будущая пенсия
Для физических лиц-предпринимателей действуют те же правила, что и для наемных работников. Размер пенсии зависит от страхового стажа и суммы, из которой уплачивался единый социальный взнос.
- Пенсионный возраст. Право на пенсию по возрасту возникает с 60 лет, если есть необходимый страховой стаж.
- Страховой стаж. К нему относят месяцы, за которые ФОП уплатил взнос не менее минимального размера.
- Сумма взносов. Чем выше база начисления ЕСВ, тем выше индивидуальный коэффициент заработка и, соответственно, будущая пенсия.
Отдельно следует подтвердить стаж за периоды до 2004 года - для этого могут понадобиться документы.
Как считается формула пенсии
Пенсию рассчитывают по формуле, учитывающей среднюю зарплату в Украине, индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа.
В упрощенном виде формула выглядит так: пенсия равняется средней зарплате по стране, умноженной на индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.
- Средняя зарплата по стране - одна из базовых величин расчета.
- Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает соотношение дохода, с которого платились взносы, к средней зарплате.
- Коэффициент страхового стажа зависит от количества лет уплаты взносов.
То есть для ФОП важно не только не терять месяцы стажа, но и обращать внимание на сумму взносов.
Как влияет уплата ЕСВ на будущую пенсию
Большинство предпринимателей платят ЕСВ из минимальной базы. Это выполняет формальное требование взноса, но в то же время формирует невысокий уровень дохода для расчета пенсии.
Поэтому даже длительный страховой стаж сам по себе не гарантирует большую пенсию. Если годами взносы поступали только с минимальной базы, то предстоящие выплаты могут быть существенно ограничены.
Для ФОП следует разделять два разных показателя - количество лет стажа и размер дохода, с которого уплачивались взносы. Оба влияют на размер будущей пенсии.
Напомним, Кабинет министров разрабатывает законопроект о защите пенсионеров во время принудительного взыскания долгов.
Выплату хотят гарантировать на уровне прожиточного минимума - сейчас это две тысячи пятьсот девяносто пять гривен, которые нельзя забирать даже при наличии долга.
Напомним, Пенсионный фонд не всегда имеет право требовать возврата переплаченной пенсии - юристы объясняют, что взыскать деньги можно только за злоупотребление или предоставление недостоверных данных самим пенсионером.
Если же ошибку допустил сам фонд, человек сначала может потребовать официальное решение о переплате и детальном расчете долга.