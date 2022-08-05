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Фонсека забрал во Францию экс-звезду "Шахтера"

Фото: Исмаили забрал привычный номер в "Лилле" (losc.fr)
Автор: Антон Федорцив

Французский "Лилль" после назначения Паулу Фонсеки на должность главного тренера команды подписал еще и бывшего защитника донецкого "Шахтера" Исмаили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный бразилец будет выступать в Лиге 1. "Доги" усилились латералем бесплатно.

Исмаили подписал 1-летний контракт с "Лиллем". В контракте также прописана возможность пролонгации сотрудничества еще на год. В чемпионате Франции латиноамериканец будет выступать под 31-м номером.

"Шахтер" попрощался с Исмаили на прошлой неделе с благодарностью за годы отданные команде, в течение которых он завоевал 16 трофеев с "горняками", в том числе 6 чемпионских титулов. Ветеран отказался играть в УПЛ во время войны.

Всего Исмаили провел за "горняков" 227 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 42 результативных передачи. Ранее он защищал цвета "Браги", "Ольяненсе" и "Эшторила".

В межсезонье "Лилль" возглавил португалец Фонсека, работавший с "Шахтером" в 2016-2019 гг. С "догами" специалист заключил контракт на 2 года.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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Пауло Фонсека