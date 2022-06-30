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Экс-наставник "Шахтера" возглавил гранд Франции

Новина українською →
Франция, Четверг 30 июня 2022 09:33
Экс-наставник "Шахтера" возглавил гранд Франции Фото: Паулу Фонсека возглавил "Лилль" (twitter.com/losclive)
Автор: Антон Федорцив

Новым главным тренером французского "Лилля" стал Паулу Фонсека, ранее работавший с донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Португальский специалист трудоустроился в Лиге 1. С "догами" он заключил контракт на два года.

Без работы Фонсека пребывал с прошлого лета. Тогда с ним попрощалось руководство "Ромы" ради назначения Жозе Моуринью. В течение этого периода слухи связывали 49-летнего тренера с назначениями в "Фиорентину", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и другие команды.

В 2016-2019 гг. Паулу Фонсека возглавлял "Шахтер". Под его руководством "горняки" трижды триумфовали в Премьер-лиге и Кубке Украины, а также завоевали Суперкубок-2017.

Сезон 2021/22 "Лилль" завершил на 10-й строчке в чемпионате Франции, хотя за год до того сенсационно оформил чемпионство. "Доги" дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов и завоевали Суперкубок Франции.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Шахтер Пауло Фонсека
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