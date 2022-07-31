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"Шахтер" простился с предпоследним бразильцем команды

Новина українською →
Воскресенье 31 июля 2022 19:39
"Шахтер" простился с предпоследним бразильцем команды Фото: Исмаили провел в составе "Шахтера" 9 лет (twitter.com/Shakhtar_brasil)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" подтвердил расставание с бразильским защитником Исмаили. Скорее всего, он возобновит выступления на родине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

32-летний латераль завершил выступления в составе "горняков". Он провел за украинский гранд 9 полных сезонов. Теперь в "Шахтере" официально остался только один бразилец – Марлон.

Исмаили получил статус свободного агента. Опытный бразилец не захотел выступать в УПЛ во время полномасштабной войны. Донецкий клуб поблагодарил Исмаили за годы отданные команде, в течение которых он завоевал 16 трофеев с "Шахтером", в том числе 6 чемпионских титулов.

Всего Исмаили провел за "горняков" 227 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 42 результативных передачи. Ранее он защищал цвета "Брага", "Ольяненсе" и "Эшторила".

Накануне "Шахтер" разошелся миром с "Утрехтом" в контрольном матче (2:2). Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Бондаренко и Криськив.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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