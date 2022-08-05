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Фонсека забрав до Франції екс-зірку "Шахтаря"

Фото: Ісмаїлі забрав звичний номер у "Ліллі" (losc.fr)
Автор: Антон Федорців

Французький "Лілль" після призначення Паулу Фонсеки на посаду головного тренера команди підписав ще й колишнього оборонця донецького "Шахтаря" Ісмаїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений бразилець виступатиме у Лізі 1. "Доги" підсилилися латералем безкоштовно.

Ісмаїлі підписав 1-річний контракт із "Ліллем". У контракті також прописана можливість пролонгації співпраці ще на рік. У чемпіонаті Франції латиноамериканець виступатиме під 31-м номером.

"Шахтар" попращався з Ісмаїлі минулого тижня з вдячністю за роки віддані команді, впродовж яких він здобув 16 трофеїв із "гірниками", зокрема 6 чемпіонських титулів. Ветеран відмовився грати в УПЛ під час війни.

Загалом Ісмаїлі провів за "гірників" 227 матчів, у яких забив 16 м'ячів і віддав 42 результативні передачі. Раніше він захищав кольори "Браги", "Ольяненсе" та "Ешторіла".

У міжсезоння "Лілль" очолив португалець Фонсека, який працював із "Шахтарем" у 2016-2019 рр. Із "догами" фахівець уклав контракт на 2 роки.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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Пауло Фонсека