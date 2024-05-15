На фоні евакуації УЗ призначила додатковий поїзд із Сум до Києва

Евакуація з Сумської області

Нагадаємо, вчора, 14 травня, повідомлялося, що у Сумській області через постійні атаки РФ місцевим мешканцям рекомендують евакуюватися із 10-кілометрової зони біля кордону на тлі інтенсивних обстрілів населених пунктів Білопільської громади.

А за день до цього, 13 травня, у Сумській області вже почали проводити евакуацію з міст Білопілля та Ворожба.

Додамо, раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що після атак на Харківському напрямку окупанти зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Крім того, за його словами, росіяни планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку наразі проводять у Харківській області.

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