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На фоні евакуації УЗ призначила додатковий поїзд із Сум до Києва

Фото: УЗ призначила додатковий поїзд Київ - Суми (facebook_com_ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

У зв'язку з евакуацією населення з прикордонних з Росією населених пунктів Сумської області, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №279/280 Київ - Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як зазначається, поїзд курсуватиме щодня з 18 до 26 травня.

Відправлятиметься він з Києва о 07:33, прибуття до кінцевої станції Суми о 13:19. У зворотний шлях поїзд вирушатиме із Сум о 14:50 та прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 20:47. 

Як повідомили в УЗ, поїзд складатиметься із сидячих вагонів.

Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Білопілля. 

До того ж по станції Київ-Пасажирський доступні декілька узгоджених стиковок із поїздами до інших регіонів: пересадкові квитки можливо оформити у застосунку та на новому сайті "Укрзалізниці".

Евакуація з Сумської області

Нагадаємо, вчора, 14 травня, повідомлялося, що у Сумській області через постійні атаки РФ місцевим мешканцям рекомендують евакуюватися із 10-кілометрової зони біля кордону на тлі інтенсивних обстрілів населених пунктів Білопільської громади.

А за день до цього, 13 травня, у Сумській області вже почали проводити евакуацію з міст Білопілля та Ворожба.

Додамо, раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що після атак на Харківському напрямку окупанти зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Крім того, за його словами, росіяни планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку наразі проводять у Харківській області.

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УкрзалізницяСумська областьевакуаціяПоїзди