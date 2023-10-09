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На фоні атаки на Ізраїль. США перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків

Фото: США перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США перекинуть близько 20 винищувачів у Середземноморський регіон у рамках плану щодо зміцнення позицій американських сил у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами неназваного американського чиновника, цей крок включатиме відправку винищувачів F-35 та F-15. Хоча точна кількість літаків неясна, чиновник повідомив, що, швидше за все, до цього регіону буде направлено щонайменше 20-25 винищувачів.

Метою розгортання додаткових винищувачів є стримування будь-якої іранської агресії або розширення бойових дій за межі Ізраїлю.

Міністр оборони Ллойд Остін оголосив раніше, що США розширять свої винищувальні ескадрильї на Близькому Сході під Центральним командуванням США. Крім F-35 і F-15, Остін також повідомив, що в регіоні будуть "посилені" ескадрильї F-16 та А-10.

Винищувачі F-35 вперше були направлені в цей регіон у середині липня у відповідь на іранську агресію в Ормузькій протоці – найважливішому водному шляху на Близькому Сході. Розгортання літаків завершилося лише кілька днів тому.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль.

Додамо, що раніше президент США Джо Байден підкреслив, що Штати подбають про те, щоб Ізраїль отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози, а потім наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю.

До того ж, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що найближчим часом Штати оголосять про підтримку Ізраїлю.

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