На фоне напряженности между Ираном и США цены на нефть растут

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В понедельник Помпео анонсировал серьезные санкции против Ирана

Цены на нефть в понедельник, 24 июня, растут на фоне сохранения напряженности между Ираном и Соединенными Штатами Америки после того, как госсекретарь США Майк Помпео анонсировал серьезные санкции в отношении Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Указано, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,41% до 65,47 долларов за баррель к 8:40 по киевскому времени, а WTI прибавила 0,68% до 57,82 долларов за баррель.

Напомним, ранее командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Голями Рашид заявил, что любой конфликт с Ираном может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также ставит под удар американские войска.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран пообещал "исторический ответ" в случае применения Штатами силы. В частности, Тегеран пригрозил Вашингтону и его союзникам серьезными последствиями для всего региона Ближнего Востока в случае применения ими силы против Тегерана, пообещав "исторический ответ" в случае любого акта агрессии.

Подчеркнем, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит ужесточение санкций против Ирана из-за уничтожения американского беспилотника над Ормузским проливом. Американский лидер заявил, что США продвигаются в деле изучения всех возможностей для усиления санкционного режима против Ирана, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие.