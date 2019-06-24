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На фоне напряженности между Ираном и США цены на нефть растут

Новости » Энергетика    24.06.2019 - 12:16
На фоне напряженности между Ираном и США цены на нефть растут
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В понедельник Помпео анонсировал серьезные санкции против Ирана

Цены на нефть в понедельник, 24 июня, растут на фоне сохранения напряженности между Ираном и Соединенными Штатами Америки после того, как госсекретарь США Майк Помпео анонсировал серьезные санкции в отношении Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Указано, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,41% до 65,47 долларов за баррель к 8:40 по киевскому времени, а WTI прибавила 0,68% до 57,82 долларов за баррель.

Напомним, ранее командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Голями Рашид заявил, что любой конфликт с Ираном может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также ставит под удар американские войска.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран пообещал "исторический ответ" в случае применения Штатами силы. В частности, Тегеран пригрозил Вашингтону и его союзникам серьезными последствиями для всего региона Ближнего Востока в случае применения ими силы против Тегерана, пообещав "исторический ответ" в случае любого акта агрессии.

Подчеркнем, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит ужесточение санкций против Ирана из-за уничтожения американского беспилотника над Ормузским проливом. Американский лидер заявил, что США продвигаются в деле изучения всех возможностей для усиления санкционного режима против Ирана, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие.

Иран предостерег США от вооруженного конфликта Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикинефтьИран
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