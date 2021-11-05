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На фоне четвертой волны COVID-19: В Германии планируют массовую бустерную вакцинацию

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Пятница 05 ноября 2021 15:57
На фоне четвертой волны COVID-19: В Германии планируют массовую бустерную вакцинацию Фото: в Германии планируют массовую бустерную вакцинацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне четвертой волны пандемии коронавируса, в Германии стремительно растет количество больных в отделениях интенсивной терапии. В стране планируют ввести массовую прививку бустером.

О пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра здравоохранения страны Йенса Спана, он договорился с региональными главами Минздрава о введении массовой бустерной вакцинации. Препарат будут вводить через шесть месяцев после завершения предыдущего курса.

Как отметил Спан, сегодня в Германии уже пришлось переместить некоторых пациентов в другие регионы из-за перегруженности больниц.

"Любой, кто считает себя молодым и неуязвимым, должен поговорить с персоналом интенсивной терапии", - отметил глава Минздрава.

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