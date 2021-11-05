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На тлі четвертої хвилі COVID-19: В Німеччині планують масову бустерну вакцинацію

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П'ятниця 05 листопада 2021 15:57
На тлі четвертої хвилі COVID-19: В Німеччині планують масову бустерну вакцинацію Фото: в Німеччині планують масову бустерну вакцинацію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі четвертої хвилі пандемії коронавірусу, в Німеччині стрімко зростає кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії. В країні планують запровадити масове щеплення бустером.

Про пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра охорони здоров’я країни Єнса Спана, він домовився з регіональними головами МОЗ про запровадження масової бустерної вакцинації. Препарат вводитимуть через шість місяців після завершення попереднього курсу.

Як відзначив Спан, сьогодні в Німеччині вже довелося перемістити деяких пацієнтів до інших регіонів через перевантаженість лікарень.

"Будь-який, хто вважає себе молодим і невразливим, має поговорити з персоналом інтенсивної терапії", - відзначив голова МОЗ.

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