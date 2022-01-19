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На фоне агрессии России. Блинкен сегодня посетит Украину: что известно

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, посетит с рабочим визитом Украину. На повестке дня этого визита встреча с руководством нашей страны.

Больше о визите Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.

Почему Блинкен едет Украину

Американский госсекретарь в рамках своего визита планирует обсудить единый подход в предотвращении новой агрессии России в отношении Украины и то, как заставить Кремль выбрать путь деэскалации и дипломатии.

Как заявили в Госдепе, этот визит Блинкена имеет целью подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Повестка визита

Как анонсировали в Госдепе США и Министерстве иностранных дел Украины, американский госсекретарь планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также Блинкен посетит посольство США в Киеве, чтобы встретиться с его сотрудниками и их семьями и рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России.

Следующая остановка - Берлин

После визита в Украину Блинкен отправится в Германию. В Берлине он встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Там он также будет говорить о противодействии российской агрессии.

Угроза нападения России. Кака США пытаются это предотвратить

Россия стянула к украинским границам более 100 тысяч военных, а также танки, артиллерию, авиацию и другое вооружение. В то же время Москва выдвинула США и НАТО требования, выполнение которых якобы будет гарантировать безопасность в Европе. Запад опасается, что Кремль может решиться на новое вторжение в Украину.

Предотвратить новом нападения России американская сторона пытается путем дипломатии, а также угрозами введения новых санкций против российских банков, энергетики и непосредственно самого хозяина Кремля Владимира Путина.

Напомним, недавно США и Канада совместно пригрозили России последствиями в случае новой агрессии в отношении Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаРоссийская ФедерацияГосударственный департамент СШАЭнтони Блинкен