На тлі агресії Росії. Блінкен сьогодні відвідає Україну: що відомо

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 19 січня, відвідає з робочим візитом Україну. На порядку денному цього візиту зустріч з керівництвом нашої країни.
Більше про візит Блінкена в Київ - в матеріалі РБК-Україна.
Американський держсекретар в рамках свого візиту планує обговорити єдиний підхід у запобіганні новій агресії Росії щодо України та те, як змусити Кремль обрати шлях деескалації та дипломатії.
Як заявили в Держдепі, цей візит Блінкена має на меті підтвердити прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України.
Як анонсували в Держдепі США та Міністерстві закордонних справ України, американський держсекретар планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Також Блінкен завітає до посольства США в Києві, щоб зустрітися з його співробітниками та їх сім'ями та розповісти про плани на випадок подальшої ескалації з боку Росії.
Після візиту до України Блінкен вирушить до Німеччини. У Берліні він зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Там він також говоритиме про протидію російській агресії.
Росія стягнула до українських кордонів понад 100 тисяч військових, а також танки, артилерію, авіацію та інше озброєння. Водночас Москва висунула США та НАТО вимоги, виконання яких нібито гарантуватиме безпеку в Європі. Захід побоюється, що Кремль може наважитися на нове вторгнення в Україну.
Запобігти новому нападу Росії американська сторона намагається шляхом дипломатії, а також погрозами введення нових санкцій проти російських банків, енергетики та безпосередньо самого господаря Кремля Володимира Путіна.
Нагадаємо, нещодавно США та Канада спільно пригрозили Росії наслідками у разі нової агресії щодо України.