Фондовый рынок США закрылся падением индексов

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти значительно снизились ключевые индексы. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,45 пункта (7,78%) и остановился на отметке 23851,33 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 225,81 пункта (7,60%) и оказался на отметке 2746,56 пункта.

Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта (7,92%), до 7950,68 пункта.

Напомним, ранее на фоне обвала цены на нефть и мировых рынков фондовый рынок США продолжил падение, несмотря на то, что торги уже приостанавливались из-за снижения американских котировок на 5%.

На прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.