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Фондовый рынок США продолжил падение после приостановки торгов

Новости » Финансы     09.03.2020 - 17:50
Фондовый рынок США продолжил падение после приостановки торгов
Фото: Нью-Йоркская фондовая биржа (pxhere.com)

Американские индексы продолжают падать на фоне обвала цен на нефть

На фоне обвала цены на нефть и мировых рынков фондовый рынок США продолжил падение, несмотря на то, что торги уже приостанавливались из-за снижения американских котировок на 5%. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Нью-Йоркской биржи, после возобновления торгов котировки сократили темпы падения, однако снижение продолжается. В частности, индекс Dow Jones упал еще 5,85% (установился на уровне 24 350,78 пункта), индекс S&P 500 на 5,78% (находится на отметке 2800,71 пункта), индекс Nasdaq упал на 5,46% (до 8107,15 пункта).

Bloomberg отмечает, что в случае падения индекса S&P 500 на 13% до 21:25 (по киевскому времени, - ред.), торги снова будут приостановлены. Если же падение составит 20%, биржа на сегодня закроется.

Кроме того, на Нью-Йоркской фондовой бирже резко упали котировки ценных бумаг российских компаний Veon, "Мечел", "Яндекс", МТС и Qiwi.

Отметим, президент США Дональд Трамп уже обвинил Россию и Саудовскую Аравию в падении рынков. В то же время он подчеркнул, что падение цен на бензин - это положительная сторона обвала мировых цен на нефть для потребителей.

Сегодня стало известно, что из-за обвала цен на нефть страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов.

Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до 20 долларов, - Bloomberg
Новости Украины Соединенные Штаты Америкинефтьторгифондовый рынок
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