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Фондовий ринок США продовжив падіння після призупинення торгів

Новини » Фінанси     09.03.2020 - 17:50
Фондовий ринок США продовжив падіння після призупинення торгів
Фото: Нью-Йоркська фондова біржа (pxhere.com)

Американські індекси продовжують падати на тлі обвалу цін на нафту

На тлі обвалу ціни на нафту і світових ринків фондовий ринок США продовжив падіння, попри те, що торги вже припинялися через зниження американських котирувань на 5%. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Нью-Йоркської біржі, після відновлення торгів котирування скоротили темпи падіння, однак зниження триває. Зокрема, індекс Dow Jones впав ще 5,85% (встановився на рівні 24 350,78 пункту), індекс S&P 500 на 5,78% (знаходиться на позначці 2800,71 пункту), індекс Nasdaq впав на 5,46% (до 8107,15 пункту).

Bloomberg відзначає, що у випадку падіння індексу S&P 500 на 13% до 21:25 (за київським часом, - ред.), торги знову будуть припинені. Якщо ж падіння складе 20%, біржа на сьогодні закриється.

Крім того, на Нью-Йоркській фондовій біржі різко впали котирування цінних паперів російських компаній Veon, "Мечел", "Яндекс", МТС і Qiwi.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп уже звинуватив Росію та Саудівську Аравію в падінні ринків. Водночас він підкреслив, що падіння цін на бензин - це позитивна сторона обвалу світових цін на нафту для споживачів.

Сьогодні стало відомо, що через обвал цін на нафту країни ОПЕК втратили 500 млн доларів.

Аналітики прогнозують падіння цін на нафту до 20 доларів, - Bloomberg
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