Фондовый рынок Азии резко упал на эскалации торговой войны США и Китая

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На утро 26 августа резко снизились ключевые азиатские индексы

Фондовые биржи Азии отреагировали резким падением на усиление торговой войны между Соединенными Штатами Америки (США) и Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что ключевой индекс Nikkei, который отражает динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 500 пунктов (на 2,5% по сравнению с показателями минувшей пятницы) - до отметки 20238,28. Индекс Topix снизился на 30,17 пункта, или на 2,01% - до отметки 1472,08.

Резким падением открылись торги на Гонконгской фондовой бирже - основной индекс Hang Seng после упал на 3,12% - до 25362,87 пункта. Также на эскалацию торговой войны с США отреагировали китайские биржи, где основные индексы площадок Шанхая и Шэньчжэня к концу утренней торговой сессии оказались в негативной зоне.

Напомним, в начале августа на фоне торговой войны с Китаем в США произошел обвал на рынке акций. В частности, индекс S&P500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, Nasdaq - на 3,5 процента.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой на фоне торговой войны стран после того, как китайский Народный банк решил опустить курс до минимума за десятилетие.