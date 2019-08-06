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На фоне торговой войны с Китаем в США произошел обвал на рынке акций

Новости » Финансы    06.08.2019 - 12:51
На фоне торговой войны с Китаем в США произошел обвал на рынке акций
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На биржах США произошло крупнейшее за этот год падение курсов акций

На фоне торговой войны с Китаем в Соединенных Штатах Америки произошел обвал на рынке акций. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Указано, что 5 августа состоялось наибольшее падение курсов акций за этот год.

В частности, индекс S&P500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, Nasdaq - на 3,5 процента.

Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов внесло Китай в список стран, манипулирующих валютой. В американском министерстве отметили, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.

В Минфине США подчеркнули, что подобное поведение является нарушением обязательств, которые Китай взял на себя в G20, и призвали его повысить прозрачность своих целей и операций на валютном рынке и по управлению резервами.

Так, Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. В ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального за последние 10 лет уровня - 7,0292 юаня за доллар.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой на фоне торговой войны стран.

Минфин США признал Китай валютным манипулятором Трамп обвиняет КНР в манипуляции валютой после падения курса юаня
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