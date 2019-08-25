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Трамп пожалел о повышении пошлин на товары из Китая

Новости » Политика    25.08.2019 - 19:47
Трамп пожалел о повышении пошлин на товары из Китая
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп огорчен тем, что поднял тарифы всего на 5%

Президент США Дональд Трамп пожалел о решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В пресс-службе Белого дома заявили, что Трамп пожалел не об эскалации торговой войны с Пекином. По словам пресс-секретаря Трампа Стефани Гришем, президент огорчен тем, что поднял тарифы всего на 5%.

"Его ответ был неверно истолкован. Президент Трамп ответил на вопрос утвердительно, так как он сожалеет, что не поднял тарифы еще выше", - заявила Гришем.

Напомним, Дональд Трамп заявил в пятницу, что США намерены повысить пошлины на товары из Китая в сентябре и октябре дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями. Данный шаг Трамп назвал ответом на "политически мотивированный шаг" Китая по введению пошлин на экспорт США в размере 75 миллиардов долларов.

С 1 сентября пошлины на товары общей стоимостью 300 млрд долларов увеличатся с 10% до 15%. С 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов вырастут с 25% до 30%.

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