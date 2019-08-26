ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фондовий ринок Азії різко впав на екскалації торговельної війни США і Китаю

Новини » Фінанси    26.08.2019 - 08:49
Фондовий ринок Азії різко впав на екскалації торговельної війни США і Китаю
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На ранок 26 серпня різко знизилися ключові азіатські індекси

Фондові біржі Азії відреагували різким падінням на посилення торгової війни між Сполученими Штатами Америки (США) і Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що ключовий індекс Nikkei, який відображає динаміку котирувань акцій 225 провідних компаній Японії, впав на 500 пунктів (на 2,5% в порівнянні з показниками минулої п'ятниці) - до позначки 20238,28. Індекс Topix знизився на 30,17 пункту, або на 2,01% - до позначки 1472,08.

Різким падінням відкрилися торги на Гонконгській фондовій біржі - основний індекс Hang Seng після впав на 3,12% - до 25362,87 пункта. Також на ескалацію торгової війни з США відреагували китайські біржі, де основні індекси майданчиків Шанхая і Шеньчженя до кінця ранкової торговельної сесії опинилися в негативній зоні.

Нагадаємо, на початку серпня на тлі торгової війни з Китаєм в США стався обвал на ринку акцій. Зокрема, індекс S & P500, в який входять 500 найбільших американських компаній, впав на 3 відсотки, індекс Dow Jones - на 2,9 відсотка, Nasdaq - на 3,5 відсотка.

До цього президент США Дональд Трамп звинуватив Китай в маніпуляції валютою на тлі торгової війни країн після того, як китайський Народний банк вирішив опустити курс до мінімуму за десятиліття.

Однопартієць Трампа візьме участь у президентських перегонах
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайАзия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся