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Трамп обвиняет КНР в манипуляции валютой после падения курса юаня

Новости » Политика    05.08.2019 - 20:19
Трамп обвиняет КНР в манипуляции валютой после падения курса юаня
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американский лидер заявил, что это серьезное нарушение, которое со временем "ослабит Китай"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвиняет Китай в манипуляции валютой на фоне торговой войны стран. Об этом он написал в своем Twitter.

Отметим, китайский Народный банк решил опустить курс до минимума за десятилетие.

Трамп обвиняет КНР в манипуляции валютой после падения курса юаня

"Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "манипулирование валютой". Вы слышите, Федеральный резерв? Это серьезное нарушение, которое со временем сильно ослабит Китай", - прокомментировал американский лидер.

Так, в понедельник, 5 августа, в ходе торгов курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня. В ходе торгов курс китайской валюты подешевел на 1,3%, до 7,0292 юаня за доллар. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это случилось после того, как Народный банк КНР установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар.

Напомним, ранее американский лидер пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары. Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины.

Как писало РБК-Украина, в Шанхае завершился очередной раунд торговых переговоров между США и КНР, в результате которых было принято решение встретиться в сентябре в Штатах.

Добавим, КНР и Штаты после более чем двухмесячного перерыва возобновили переговоры по торговым вопросам. Это был уже 12 по счету раунд консультаций.

Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Китая США и Китай договорились продолжить торговые переговоры в сентябре
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