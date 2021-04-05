Фондовые индексы США на максимумах из-за ожиданий рекордного экономического роста

Индекс института ISM за март показал скачок активности в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Индекс достиг уровня 63,7, и это был самый высокий показатель за всю историю опроса.

Кроме того, пятничный отчет показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в марте выросло на 916 тысяч.

Быстрая вакцинация и дополнительные государственные стимулы, помогают S&P 500 и Dow достичь рекордных высот.

Индекс Dow Jones вырос на 0,91%, до 33 456,31 пунктов, S&P 500 вырос на 3 0,85%, до 4054,17, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,82% до 13 590,81 пунктов.

Nasdaq по-прежнему примерно на 5% ниже своего рекордного пика февраля, поскольку акции высокотехнологичных компаний только восстанавливаются после отката из-за резкого скачка доходности облигаций.

Акции Tesla Inc выросли на 6% после того, как самый дорогой автопроизводитель в мире объявил о рекордных поставках.