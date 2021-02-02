Эксперты Конгресса ожидают восстановления экономики США к середине 2021 года

Фото: флаг США (whitehouse.gov)

Реальный валовой внутренний продукт США вернется к своему допандемическому уровню в середине 2021 года. Экономический рост, начавшийся в середине 2020 года, будет продолжаться до 2031 года.

Об этом говорится в прогнозе Бюджетного управления Конгресса США.

Ожидается, что в течение следующего года вакцинация значительно сократит количество новых случаев COVID-19. В результате ожидается снижение степени социального дистанцирования.

В сообщении управления говорится, что американская экономика объемом 20,8 триллиона долларов, крупнейшая в мире, превзойдет свой потенциал, то есть максимальный устойчивый уровень, в начале 2025 года.

По прогнозам управления, безработица в США, которое составило 6,7% в декабре, будет постепенно снижаться до 2026 года включительно, а число занятых людей вернется к допандемическому уровню в 2024 году.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов в 2020 году сократился на 3,5%. Это является худшим показателем с 1946 года, а также первым годовым снижением ВВП после Великой рецессии 2007-09 годов.

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%. Обвал является худшим глобальным спадом мирного времени со времен Великой депрессии.